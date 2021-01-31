Алессандро включил игроков в список лучших в Серии А.
Хакан Чалханоглу, getty images
31 января 2021, 16:36
Бывший защитник Милана Алессандро Костакурта заявил, что Хакан Чалханоглу и Исмаэль Беннасер — самые важные игроки клуба.
"Если брать игроков на поле, то Чалханоглу и Беннасер даже важнее Ибрагимовича. Эти футболисты могут быть включены в список идеальных полузащитников чемпионата Италии.
Когда нужно сделать пас, именно на этих игроков ты рассчитываешь. Когда я играл, то таким футболистом был Зеедорф", — цитирует Костакурту Milannews24 ссылаясь на Sky Sport Italia.
Ранее сообщалось, что Милан не может договориться о продлении контракта с Чалханоглу. Футболист хочет получать 5 млн евро — Милан готов предложить на 30% меньше.
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