Италия

Функционер был доставлен в клинику.

Бывший президент Милана, а ныне владелец Монцы Сильвио Берлускони госпитализирован.

Как сообщает издание La Repubblica, функционер чувствует проблемы со здоровьем. Он угодил в больницу второй раз за две недели.

Ныне же 84-летний Берлускони перебывает в больнице Сан-Рафаэля, в Милане, где врачи устроили ему надлежащий уход.

Он прилетел на вертолете из Прованса, где провел Пасху со своей дочерью Мариной.

Ранее Берлускони дал обширное интервью, в котором посоветовал Ибрагимовичу завершить карьеру в Милане.

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