Италия

Болезнь владельца Монцы Сильвио Берлускони обострилась.

Экс-президент Милана и бывший премьер-министр Италии Силвио Берлускони, ныне владеющий Монцей, оказался в больнице из-за обострения выявленного у него COVID-19 — сообщает Calciomercato.

Находившийся на карантине после положительного теста на коронавирус на своей вилле в Аркоре, Берлускони вечером 3 сентября был доставлен в клинику Сан-Рафаэле. К утру 4 сентября состояние политика, которому в конце сентября исполнится 84 года, стабилизировалось.

Берлускони пока не намерен отправляться на пенсию, мечтая вывести Монцу в Серию А.