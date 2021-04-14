Неаполитанцы хотят усилить среднюю линию.
Маттиа Дзакканьи, getty images
14 апреля 2021, 12:23
Наполи собирается оформить переход полузащитника Вероны Маттиа Дзакканьи в ближайшее трансферное окно, сообщает Calciomercato.
Как сообщает источник, неаполитанский клуб уже договорился с "эллинами" относительно суммы сделки — она составит 16 миллионов евро.
Тем не менее, отмечается, что футболист предпочел бы присоединиться к Милану.
В текущем сезоне Дзакканьи провел 30 поединков, в которых отметился пятью голами и семью результативными передачами.
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