Италия

Неаполитанцы хотят усилить среднюю линию.

Наполи собирается оформить переход полузащитника Вероны Маттиа Дзакканьи в ближайшее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

Как сообщает источник, неаполитанский клуб уже договорился с "эллинами" относительно суммы сделки — она составит 16 миллионов евро.

Тем не менее, отмечается, что футболист предпочел бы присоединиться к Милану.

В текущем сезоне Дзакканьи провел 30 поединков, в которых отметился пятью голами и семью результативными передачами.

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