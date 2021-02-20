Италия

У команды Стефано Пьоли неприятная потеря перед поединком с Интером.

Нападающий Милана Марио Манджукич не сможет помочь своей команде в ближайшем матче Серии А против Интера. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, у 34-летнего хорвата мышечное повреждение, которое он получил в концовке первого матча 1/16 финала Лиги Европы против Црвены Звезды (2:2).

Помимо Марио, в матче с сербской командой мышечную травму получил и полузащитник Исмаэль Беннасер.

После 22 туров Милан занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая на одно очко от Интера. Встреча между командами состоится 21 февраля в 16:00 по киевскому времени.