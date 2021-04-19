Италия

Боснийский нападающий может сменить клубную прописку.

Интер по-прежнему заинтересован в подписании нападающего Ромы Эдина Джеко, сообщает Calciomercato.

Источник утверждает, что "нерадзурри" пытались подписать боснийского футболиста в минувшее зимнее трансферное окно, но сделка не состоялась.

Эдин Джеко в текущем сезоне провел 31 поединок, в котором отметился 11 голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что ранее Рома определилась с пятью кандидатурами на замену боснийскому форварду.