Боснийский нападающий может сменить клубную прописку.
Эдин Джеко, getty images
19 апреля 2021, 21:31
Интер по-прежнему заинтересован в подписании нападающего Ромы Эдина Джеко, сообщает Calciomercato.
Источник утверждает, что "нерадзурри" пытались подписать боснийского футболиста в минувшее зимнее трансферное окно, но сделка не состоялась.
Эдин Джеко в текущем сезоне провел 31 поединок, в котором отметился 11 голами и двумя результативными передачами.
Напомним, что ранее Рома определилась с пятью кандидатурами на замену боснийскому форварду.