Италия

"Волки" заранее подыскивают преемника нападающему.

Шансов на то, что Эдин Джеко по завершении сезона-2020/21 останется в Роме практически нет, и итальянские СМИ активно обсуждают варианты замены центрфорварду, которые резюмирует Football Italia.

Наиболее вероятным вариантом остается Оливье Жиру, чей контракт с Челси истекает в июне 2021 года, особенно после того, как несколько источников заявили, что генеральный директор Ромы Тьяго Пинту недавно общался с представителями француза.

В случае, если оправдаются слухи о том, что летом Паулу Фонсеку на посту главного тренера Ромы сменит Маурицио Сарри, итальянские СМИ считают, что повысятся шансы на переезд в Рим Луки Йовича, арендованного Айнтрахтом Ф у Реала.

Среди "резервных" вариантов в Италии называют Александра Ляказетта (Арсенал), его тезку Исака (Реал Сосьедад) и Душана Влаховича (Фиорентина).

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