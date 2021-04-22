Италия

41-летний специалист комфортно чувствует себя в итальянском клубе.

Главный тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби высказался о своем будущем.

"Желание работать в Сассуоло всегда было большим. Нужно постараться, чтобы сердце и мозг работали в одном направлении, потому что мы профессионалы, должны приносить результат.

Отношения между мной и игроками выходят за рамки футбола", – приводит слова специалиста Sky Sport.

Контракт Де Дзерби с Сассуоло рассчитан до лета 2021-го года.

Ранее сообщалось, что наставник Сассуоло близок к тому, чтобы возглавить донецкий Шахтер.