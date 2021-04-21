Италия

Сообщается, что именно итальянский специалист сменит Гаттузо на должности наставника неаполитанцев.

Экс-наставник Интера Лучано Спаллетти по окончании текущего сезона возглавит Наполи, об этом сообщает в своем Twitter Николо Скира.

По информации источника, Спалkетти в последние два месяца вtл активные переговоры с неаполитанцами, и стороны договорились о двухлетнем контракте.

Последним местом работы специалиста был миланский Интер, откуда его уволили в 2019 году. Также итальянец возглавлял Рому, Зенит Удинезе и другие клубы.

Ранее сообщалось, что у руководства Наполи есть еще несколько вариантов для смены нынешнего наставника клуба Дженнаро Гаттузо.