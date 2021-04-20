Италия

Аурелио Де Лаурентис поддерживает реформацию футбола.

Еще один клуб итальянской Серии А может пополнить ряды Арсенала, Челси, Тоттенхэма, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Ливерпуля, Реала, Барселоны, Атлетико, Милана, Интера и Ювентуса, которые ранее анонсировали создание нового турнира — Суперлиги.

Как сообщает Сorriere dello Sport, сегодня ночью, 20 апреля, президенту Наполи Аурелио де Лаурентису поступил звонок с предложением присоединиться к новому еврокубку. Интересно, что примерно в то же время президент Реала и Суперлиги Флорентино Перес в интервью одному из испанским СМИ высказывал свое мнением касательно возможного присоединения к турниру Наполи и Ромы.

Известно, что Аурелио де Лаурентис уже давно выступает за перемены в футболе и неоднократно призывал к созданию Суперлиги. Окончательно решение Наполи пока неизвестно, однако не исключено, что 14-м участником нового футбольного соревнования среди топ-клубов станут именно неаполитанцы.

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