Италия

Легендарный голкипер намерен помочь мальчикам и девочкам овладеть своим ремеслом.

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон объявил об открытии футбольной академии, специализирующуюся на вратарском мастерстве — сообщает Tuttosport.

"Футбольная академия Буффона приглашает мальчиков и девочек в возрасте от восьми до шестнадцати лет, желающих повысить свое вратарское мастерство и мечтающих о карьере в мире футбола, – говорится в официальном заявлении Джиджи. – Мы планируем начать с Летнего лагеря Буффона 13 июня, но дата начала зависит от ситуации с COVID-19".

43-летний Буффон, сыгравший 176 (!) матчей за национальную сборную Италии, выступал за Парму (220 матчей во всех турнирах), Ювентус (683) и ПСЖ (25).

В его "музее" трофей чемпионата мира, 10 чемпионатов, 5 Кубков, 7 Суперкубков Италии, чемпионат и Суперкубок Франции, а также Кубок УЕФА.