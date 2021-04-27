Украина

Донецкий клуб желает переманить молодого специалиста.

Главный тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби может возглавить донецкий Шахтер. Слухи о его возможном назначении ходят уже несколько недель.

Руководство донецкого клуба продолжает вести переговоры с молодым специалистом и выдвинуло ему условия.

По информации авторитетного журналиста Николо Скиры, "горняки" готовы предложит итальянцу контракт на два года и зарплату в размере четырех миллионов евро за сезон.

Также сообщается, что именно директор по футболу клуба Дарио Срна желает видеть Де Дзерби на посту тренера.

Ранее сам Де Дзерби заявил, что хочет основательно подойти к решению относительно своего будущего.

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