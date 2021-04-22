Италия

Рокко Коммиссо считает, что сторонники Суперлиги соблазнились американской "оберткой", не учтя европейских особенностей.

Владелец Фиорентины Рокко Коммиссо считает, что создатели Суперлиги решили просто перенести американский "продукт" в Европу, не учитывая разницы условий по разные стороны Атлантического океана.

"Адептов Суперлиги соблазнила яркая картинка американских лиг, – цитирует американского бизнесмена Corriere dello Sport. – Хотя начинать надо было с других моментов, например с потолка зарплат, что является одним из основополагающих принципов в Северной Америке".

"Мы пытались как-то поговорить о каких-то экономических реформах в Серии А, но ведь с теми же руководителями Ювентуса, Милана, Интера невозможно разговаривать. 10 минут они тебя слушают, а потом в течение трех часов грызутся между собой".

"Что касается лично меня, то мне не нравится концепция закрытых лиг, НХЛ, НБА, НФЛ и других. Мне более по душе принцип, когда команда за счет своих результатов может добиться каких-то высот или наоборот. Именно поэтому я приехал в Италию".

Проект Суперлиги просуществовал около двух дней, после чего большинство клубов-основателей его покинули.