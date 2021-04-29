Италия

Шевченко стал игроком Милана в 1999 году.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как подписывал свой первый контракт с Миланом.

"Когда я впервые подписал с Миланом, я не смотрел на цифры, которая были написаны выше. Ариедо Брейда увидел во мне нечто такое, о чем я даже не подозревал. Когда он привез Галлиани в Украину, чтобы повидаться со мной, я сыграл ужасную игру, но он меня защищал.

Когда он пришел ко мне домой, чтобы убедить меня расписаться под контрактом, то подарил мне футболку "россонери" с моим именем. "В ней ты выиграешь нам Золотой мяч", — сказал он мне. Мы с отцом засмеялись. Он был прав.

Наш успех был обусловлен не талантом, а человеческими качествами людей. Это была группа умных людей. Фактически, все мы стали тренерами или менеджерами", — сказал Шевченко.

Напомним, в футболке Милана Шевченко провел более чем 230 игр, в которых забил 170 голов. Он становился чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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