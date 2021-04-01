ЧМ-2022. Отбор

Наставник сборной Украины поделился своими эмоциями после матча с Казахстаном.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью в матче третьего тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против Казахстана (1:1).

"Я думаю, когда создается столько моментов, а потом их транжирят...так получается, что соперник создает один момент и забивает, а мы продолжаем их не использовать.

Концовка мне не понравилась. Должна быть организация, а у нас игроки, которые должны были играть на своих позициях, потеряли их. Результат негативный, беру ответственность на себя. Я предупредил их в перерыве — не транжирьте моменты. Такие игры нужно закрывать. Жаль, что я оказался прав.

Три матча в неделю и накопленная усталость? Я не замечал усталости. Были те, кто подсел, но мы многим давали играть, была ротация. Не вижу проблем в усталости, а вижу проблему в концентрации. Это звоночек, очень серьезный звоночек. Мы должны стать командой. Это тревожные моменты — там ошибку допустили, здесь ошибка и наказали нас. Мы должны были закрывать эту игру еще в первом тайме.

Казахстан забил хороший мяч. Там чувствовалось, что можно было сыграть ближе, не дать игроку ударить. Но это игровой момент. Мы должны реализовывать наши моменты. Если бы реализовали наши моменты, игра бы закончилась еще в первом тайме. Реализуй свои моменты — закрыли ли бы все в первом тайме.

Что касается моментов с пенальти, то я не комментирую. Сейчас мне тяжело говорить об этом. Если судья не увидел пенальти, то так и быть", — сказал Шевченко в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.