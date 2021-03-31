ЧМ-2022. Отбор

Наставник сборной Украины высказался о третьем матче отбора на ЧМ-2022 против Казахстана.

Сборная Украины в рамках отбора к чемпионату мира-2022 года встретится со сборной Казахстана. Матч состоится на НСК Олимпийском, в Киеве. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Не очень хорошая новость, Евгений Коноплянка получил травму. У него не очень хорошие результаты тесов, он не будет готовиться к игре. Пожелаем ему быстрого выздоровления в клубе. Надеемся, что он подготовится уже к финальной части чемпионата Европы. Мы будем этого ждать".

"Этот календарь в три игры был в первый раз, очень тяжелый и напряженный период. У нас практически не было возможности готовить команду. Мы собрались в понедельник и во вторник уже улетели во Францию. Вернулись сюда, времени было очень мало на подготовку. Каждый игрок для нас на вес золота, но у нас достаточно исполнителей на завтрашний матч. Перед нами стоит только задача побеждать, другого выхода нет".

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"Как игрок, я много играл против казахов, я знаю характер этой команды. Она никогда не сдастся и будет бороться до конца. У них есть задача приехать сюда и дать нам бой. Они выйдут и будут бороться, биться и не давать нам играть. Нам нужно реализовывать свои моменты. Будем проводить теорию, смотреть их слабые стороны и готовиться. Я не разрешаю долго переживать и сам стараюсь поскорее забывать негативные результаты. Надо смотреть и двигаться вперед, в нашей группе еще все открыто. Надо настроиться и хорошо сыграть последний матч этого цикла", — заявил Шевченко в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.