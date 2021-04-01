ЧМ-2022. Отбор

Наставник "сине-желтых" прокомментировал ничью в матче против Казахстана (1:1).

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов после ничьи с Казахстаном (1:1) в матче третьего тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

"Комментировать нечего. Когда ты не используешь свои моменты, тебя могут наказать. Сегодня так и произошло. К сожалению, нас в последнее время постоянно наказывают. А мы создаем по 8–10 моментов, но не реализовываем их. Но я знаю, в каком направлении нам двигаться. Ответственность же за негативные результаты матчах с Финляндией и Казахстаном я беру на себя.

Надо реализовывать моменты. Мы создали достаточно, чтобы еще в первом тайме закрыть этот матч. Это не отговорки. Это факты. Мы допускаем ошибки, которых раньше не допускали. С командой на эту тему я разговаривал после матча с Финляндией. Для проведения детального анализа мне нужно немного времени. Да, мы усложнили себе ситуацию в группе, но еще ничего не потеряно – раз не взяли очки дома, будем бороться за них в гостевых матчах.

Казахстан дрался, бился до конца, делал всё, что мог. Молодцы. Взяли очко. Мы свои моменты не использовали. Сборная Казахстана нас наказала за это, поздравляю нашего соперника", — сказал Шевченко на послематчевой пресс-конференции.

Также украинский специалист рассказал об адаптации сборной Украины в новому графику отборочного этапа и ответил на вопрос, возможны ли приглашения в национальную команду для таких команд, как Десна, Колос и другие.

"Мы проводили замены, использовали много игроков. Важно, чтобы восстановились травмированные ребята. Но в целом, мы понимаем, какую ротацию можем провести. Результат в матчах с Финляндией и Казахстаном, конечно, неудачный, но игры не были провальными. Я не могу сказать, что сегодня или в поединке с финнами у нас не получалась игра в атаке или что мы ужасно оборонялись. Есть моменты, которые мы не доигрываем. Надо разобраться, почему так происходит. Говорили с ребятами на эту тему после матча с Финляндией. И сегодня в перерыве сказал им: "Ребята, нельзя до такого доводить". С трех-четырех моментов нужно закрывать матч, а мы создаем восемь-десять, и забиваем лишь один мяч.

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Приглашения игроков из Десны, Колоса и других клубов? Если они будут играть на соответствующем уровне, то да. Нет таких клубов, из которых я не просматриваю футболистов. Но нужно, чтобы футболисты соответствовали уровню сборной Украины. Тем более, что у нас есть конкуренция. У нас есть футболисты, за которыми мы следим. Если они будут прибавлять, мы будем их приглашать в национальную команду.

Повторюсь, сегодня была проблема с реализацией моментов. Но обвинять футболиста в том, что он не забил – неправильно, ведь он однозначно хотел это сделать. У меня есть претензии по другим моментам. Например, по концентрации или структуре игры. Оказывается, что кто-то может позволить себе выпасть из этой структуры. Причем в ключевом отрезке матча. У меня будет на эту тему серьезный разговор с командой. А играть в сборной будут те, кто будет выигрывать конкуренцию.

Отсутствие болельщиков на трибунах? Болельщиков нам однозначно не хватает. Думаю, сейчас это проблема любой команды. Но ребята должны приспосабливаться к такой ситуации и мотивировать себя", — продолжил Шевченко.

Напоследок наставник национальной команды прокомментировал дебют Анатолия Трубина в футболке сборной Украины.

"Я видел его в тренировках. Он конкурирует, прибавляет. Проводит хороший сезон в Шахтере. Важно, чтобы он и дальше играл стабильно в клубе. А сегодня своей игрой он произвел на меня очень хорошее впечатление", — добавил Шевченко.

Видеообзор матча Украина — Казахстан можно посмотреть на Football.ua.