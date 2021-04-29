Италия

Тренер Лацио уже в третий раз в нынешнем сезоне дозволил себе не дозволенное.

Дисциплинарный комитет федерации футбола Италии начал расследование случаев богохульства, имевших место в матчах 33-го тура Серии А — сообщает Football Italia.

Большие неприятности грозят тренеру Лацио Симоне Индзаги, который является настоящим "рецидивистом" в неэтичном общении с Богом — это уже третий подобный случай для него в нынешнем сезоне.

Судя по результату матча Лацио — Милан — 3:0, ругался Индзаги от радости.

Также наверняка был доволен Беппе Якини, ведь его Фиорентина сыграла вничью с Ювентусом, однако и он не удержался от того, чтобы отправить крепкое словцо в адрес Небес.

В Италии богохульство считается самой страшной руганью, и наказание за него предполагает штраф и дисквалификацию. Страшно даже представить, что ждет Индзаги за трехкратное нарушение.