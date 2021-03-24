Джузеппе Якини вернулся на пост главного тренера Фиорентины, об этом сообщает официальный Twitter флорентийского клуба.

Клуб передал специалисту техническое руководство первой командой после увольнения Чезаре Пранделли. Отмечается, что контракт с Якини будет возобновлен сегодня.

56-летний итальянец уже работал в стане "фиалок" в 2019-2020-м годах.

До этого наставник возглавлял ряд итальянских клубов, в числе которых Палермо, Удинезе, Сассуоло и Эмполи.

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