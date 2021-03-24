Италия

Итальянский специалист вновь будет руководить "фиалками".

Джузеппе Якини вернулся на пост главного тренера Фиорентины, об этом сообщает официальный Twitter флорентийского клуба.

Клуб передал специалисту техническое руководство первой командой после увольнения Чезаре Пранделли. Отмечается, что контракт с Якини будет возобновлен сегодня.

56-летний итальянец уже работал в стане "фиалок" в 2019-2020-м годах.

До этого наставник возглавлял ряд итальянских клубов, в числе которых Палермо, Удинезе, Сассуоло и Эмполи.

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