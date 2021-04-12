Италия

Наставник "фиалок" высказался о поражении в матче Серии А.

Главный тренер Фиорентины Джузеппе Якини прокомментировал матч 30-го тура итальянской Серии А с Аталантой.

"Мы начали игру не так, как хотели, а Аталанта была хороша на старте. Тем не менее во втором тайме у Фиорентины был правильный настрой, и это позволило нам сравнять счёт.

Было ощущение, что мы можем одержать победу, но потом случился пенальти. Очень жаль. Сейчас важно вернуть прочность обороне, чтобы заработать важные очки и обезопасить себя.

Факт остаётся фактом: в футболе нужно забивать голы, а не пропускать их", — приводит слова специалиста Sky Sport Italia.

Ранее наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выступление своей команды в матче против Фиорентины.