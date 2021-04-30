"Орлы" намерены обратиться в НОК Италии.
Клаудио Лотито, Getty Images
30 апреля 2021, 19:30
Апелляционный суд Федерации футбола Италии вынес решение по поводу протеста Лацио против наказания за нарушение анти-ковидного протокола — сообщает Football Italia со ссылкой на информацию агентства ANSA.
Надеждам Лацио избежать наказания было не суждено. Более того, хотя Федеральный суд приговорил президента Клаудио Лотито к семи месяцам дисквалификации, а врачей клуба Иво Пульчини и Фабио Родиа к году, а Апелляционный ужесточил дисквалификацию президента до 12-ти месяцев.
Лацио не намерен сдаваться и готовит обращение в Национальный олимпийский комитет, являющийся высшим органом спортивной власти в Италии.
При этом стоит отметить, что ФФИ и Серия А не стали наказывать саму команду, хотя изначально были варианты со снятием очков и техническими поражениями.