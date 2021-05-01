Италия

Команда Антонио Конте продолжает уверенно шагать к чемпионству.

В поединке 34-го тура итальянской Серии А миланский Интер в гостях одержал победу над Кротоне и продолжил свое шествие к чемпионству. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу "нерадзурри".

Победу команде Антонио Конте обеспечили забитые мячи в исполнении полузащитника Кристиана Эриксена и хавбека Ашрафа Хакими.

После 34 туров Интер набрал 82 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, опережая Аталанту на 14 баллов. В активе Кротоне 18 баллов и последняя, 20-я строчка.

Все это означает, что Интер досрочно станет чемпионом Серии А, если Аталанта 2 мая не обыграет Сассуоло, а Кротоне официально вылетает из Серии А.

Кротоне — Интер 0:2

Гол: Эриксен, 69, Хакими, 90+2

Кротоне: Кордаз — Джиджи, Големич, Магальян — Реца (Перейра, 38), Бенали (Вулич, 66), Чигарини (Эдуардо, 46), Мессиас, Молина — Сими, Унас (Ривьер, 72)

Интер: Ханданович — Бастони, де Врей, Шкриниар — Дармиан (Перишич, 65), Сенси (Эриксен, 65), Брозович, Барелла, Хакими — Мартинес (Санчес, 65), Лукаку

Предупреждения: Ривьер — Брозович, Эриксен