Италия

Команда Индзаги в тяжелой игре добыла победу.

В рамках 34-го тура итальянской Серии А Лацио в домашних стенах сумел обыграть Дженоа (4:3).

Эта победа стали исторической для римского коллектива. Лацио еще ни разу не выигрывал 11 домашних матчей подряд.

Отметим, что на данный момент "орлы" занимают шестое место в турнирной таблице Серии А и имеют в своем активе 64 очка.

Пятый Ювентус опережает команду Симоне Индзаги на два очка.

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