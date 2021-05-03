Молодой защитник не намерен покидать команду.
Алессандро Бастони, getty images
03 мая 2021, 21:28
Агент Алессандро Бастони Туллио Тинти рассказал о том, что уже договорился с функционерами Интера о продлении контракта своего агента.
"Я уже достиг соглашения с [генеральным директором Беппе] Мароттой и [спортивным директором Пьеро] Аусилио о продлении контракта, теперь мы ждем ответов от владельцев", — сказал Тинти Calciomercato.
Бастони хочет остаться в Интере, он фанат клуба".
В текущем сезоне итальянский защитник провел 38 поединков, в которых отметился четырьмя результативными передачами.
Напомним, что в подписании футболиста были заинтересованы Манчестер Сити и Барселона.