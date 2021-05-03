Молодой итальянец не намерен покидать команду.
Алессандро Бастони, getty images
03 мая 2021, 09:26
Защитник Интера Алессандро Бастони продлит контракт с "нерадзурри".
По информации в Twitter Николо Скиры, новое соглашение с итальянцем будет рассчитано до лета 2024 года, а зарплата футболиста составит 2,8 миллиона евро в год плюс бонусы.
В текущем сезоне 22-летний Бастони провел 30 матчей за Интер в Серии А, в которых отдал три голевых передачи.
Напомним, что вчера, 2-го мая, миланский клуб досрочно стал чемпионом Италии. Последние 9 лет Скудетто выигрывал Ювентус.