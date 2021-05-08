Италия

Специалист также назвал лучших футболистов Милана.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о великих игроках, которые выступали за Милан.

"Через Милан прошли великие футболисты . Однажды мы сделали тест на скорость на 40 метров, и я был впечатлен Паоло Мальдини, который бегал быстрее всех.

Мне очень понравился Кака за его способность ускоряться, когда он получал мяч спиной к воротам. Когда он оказывался перед защитниками, ему всегда хватало хладнокровия, чтобы осмотреться и сделать правильный пас. В этом был его феномен".

"Руи Коста играл по-особенному. Потом у нас были Пирло, умеющий отдать передачу на 40 метров, Сержиньо, Кафу с его забеганиями, у нас было много талантов".

Также Шевченко обозначил форварда, который ныне похож стилем игры на него.

"Нападающий, который играет так же, как я — это Андреа Белотти", — сказал Шевченко.

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