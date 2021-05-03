Украина

Наставник национальной команды Украины не прочь поработать в чемпионате Италии.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что в будущем хотел бы поработать наставником клуба из Серии А.

"Я хотел бы работать тренером в Италии. Когда мое приключение с Украиной закончится, я хочу тренировать клуб.

Сейчас я сосредоточен на сборной, потому что скоро начнется подготовка к чемпионату Европы, после чего буду смотреть по сторонам", — приводит слова Шевченко Calciomercato со ссылкой на Radio 24.

Напомним, действующий контракт Шевченко с УАФ рассчитан до конца 2022 года.

Ранее Шевченко признался, что тренировать Милан — его мечта.