Наставник национальной команды Украины не прочь поработать в чемпионате Италии.
Андрей Шевченко, УАФ
03 мая 2021, 19:39
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что в будущем хотел бы поработать наставником клуба из Серии А.
"Я хотел бы работать тренером в Италии. Когда мое приключение с Украиной закончится, я хочу тренировать клуб.
Сейчас я сосредоточен на сборной, потому что скоро начнется подготовка к чемпионату Европы, после чего буду смотреть по сторонам", — приводит слова Шевченко Calciomercato со ссылкой на Radio 24.
Напомним, действующий контракт Шевченко с УАФ рассчитан до конца 2022 года.
Ранее Шевченко признался, что тренировать Милан — его мечта.