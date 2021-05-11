Италия

Чемпион Италии испытывает финансовые проблемы.

Интер хочет сэкономить 25 миллионов евро, если игроки согласятся отказаться от зарплаты за два месяца.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на источники в Италии, президент Стивен Чжан встретился сегодня с игроками и попросил их снизить зарплату, чтобы помочь клубу финансово.

Игроки получат бонусные суммы за победы в чемпионате и на неделе встретятся с президентом, чтобы индивидуально решить свой вопрос.

Антонио Конте на встрече не присутствовал и непонятно, относится ли к нему просьба о снижении зарплаты.

Напомним, что из-за финансовых проблем Реал мог затребовать у Интера возвращение Ашрафа Хакими.