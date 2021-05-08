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Интер - Сампдория, Getty Images
08 мая 2021, 22:20
Миланский Интер в матче 35-го тура итальянского чемпионата уверенно разгромил Сампдорию (5:1) в статусе чемпиона Серии А.
Победу подопечным Антонио Конте принесли голы Роберто Гальярдини, Андреа Пинамонти и Лаутаро Мартинес, а Алексис Санчес оформил дубль. У гостей отметился Бальде Кейта.
Обзор матча:
Видео на YouTube:
Интер — Сампдория 5:1
Голы: Гальярдини, 4, Санчес, 27, 37, Пинамонти, 62, Мартинес, 70 (с пенальти) — Кейта, 35
Интер: Ханданович (Раду, 46) — Бастони, Раноккья, Д`Амброзио — Янг, Эриксен (Брозович, 56), Гальярдини (Барелла, 61), Весино, Хакими — Санчес (Пинамонти, 56), Мартинес (Сенси, 73)
Сампдория: Аудеро — Ауджелло, Колли, Тонелли (Йосида, 46), Берешински — Янкто (Дамсгор, 46), Силва, Торсби (Экдаль, 46), Кандрева — Рамирес (Верре, 46) — Кейта (Квальярелла, 74)
Предупреждения: Тонелли, Силва