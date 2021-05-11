Италия

Двое украинцев могут помочь команде Джан Пьеро Гасперини в ближайшем матче.

Пресс-служба Аталанты опубликовала заявку команды на предстоящий поединок 36-го тура итальянской Серии А против Беневенто.

В список вызванных футболистов бергамаской команды попали двое украинских полузащитников — Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.

Напомним, поединок Аталанта — Беневенто пройдет завтра, 12 мая, в 21:45 по киевскому времени.

После 35 игр Аталанта набрала 72 очка и занимает второе место в турнирной таблице Серии А, имея столько же очков, как у позади идущего Милана. В активе Наполи и Ювентуса по 70 и 69 очков соответственно.