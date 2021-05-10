Италия

Украинец комфортно себя чувствует на новой позиции.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский поделился мыслями о победе над Пармой в матче 35-го тура Серии А.

В данной встрече украинец открыл счет, получив отличную передачу от Йосипа Иличича и мощно пробив по воротам соперника.

"Этот мяч очень важен для меня. Мне нравится играть как нападающего, так и атакующего полузащитника. В команде все хорошо, мы хотим забивать еще и еще, чтобы выигрывать", — цитирует хавбека Tuttoatalanta.

В текущем сезоне Малиновский сыграл за Аталанту 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.