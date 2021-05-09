Италия

Команда Джан Пьеро Гасперини набрала впечатляющий ход.

Подошли к концу поединки 35-го тура Серии А.

Аталанта в гостях крупно обыграла Парму и вышла на второе место в турнирной таблице, Кальяри добыл уверенную победу над Беневенто, а Торино и Верона победителя не выявили.

Парма — Аталанта 2:5

Голы: Брунетта, 78, Сом, 88 — Малиновский, 12, Пессина, 52, Муриэль, 77, 86, Миранчук Ал, 90+3

Беневенто — Кальяри 1:3

Голы: Лападула, 16 — Ликояннис, 1, Паволетти, 64, Жоао Педро, 90+3

Верона — Торино 1:1

Голы: Димарко, 88 — Войвода, 86

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