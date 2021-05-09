Команда Джан Пьеро Гасперини набрала впечатляющий ход.
Матч Парма - Аталанта, getty images
09 мая 2021, 17:59
Подошли к концу поединки 35-го тура Серии А.
Аталанта в гостях крупно обыграла Парму и вышла на второе место в турнирной таблице, Кальяри добыл уверенную победу над Беневенто, а Торино и Верона победителя не выявили.
Парма — Аталанта 2:5
Голы: Брунетта, 78, Сом, 88 — Малиновский, 12, Пессина, 52, Муриэль, 77, 86, Миранчук Ал, 90+3
Беневенто — Кальяри 1:3
Голы: Лападула, 16 — Ликояннис, 1, Паволетти, 64, Жоао Педро, 90+3
Верона — Торино 1:1
Голы: Димарко, 88 — Войвода, 86
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