Италия

Вашему вниманию лучшие моменты матча 35-го тура чемпионата Италии.

В 35-м туре Серии А Аталанта отправилась в Парму к уже вылетевшим из элитного дивизиона "крестоносцам" и разгромила хозяев.

Счет в матче открыл, что уже перестало удивлять, но продолжает радовать, Руслан Малиновский, а главным героем стал лучший бомбардир Аталанты Луис Муриэль, отметившийся дублем после выхода на замену.

Победа над Пармой позволила Аталанте подняться на второе место в турнирной таблице.

Парма — Аталанта 2:5

Голы: Брунетта, 78, Зом, 88 — Малиновский, 12, Пессина, 52, Муриэль, 77, 86, Миранчук, 90+3

Парма: Сепе — Бузи, Алвеш, Осорио, Гильоло (Конти, 80) — Грасси (Валенти, 61), Зом, Куртич — Куцка (Камара, 77), Корнелиус (Брунетта, 76), Жервиньо (Пелле, 61)

Аталанта: Спортьелло — Паломино, Ромеро, Джимсити — Госенс (Хатебур, 68), Фройлер (Пашалич, 76), Де Роон, Мехле, Иличич (Пессина, 46), Малиновский (Миранчук, 58), — Сапата (Муриэль, 46)

Предупреждения: Грасси — Хатебур