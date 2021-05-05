Украина

Украинец провел отличный месяц в клубе.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский стал лучшим футболистом месяца в клубе по версии фанатов клуба.

В апреле на счету Малиновского пять матчей, в которых он отличился тремя забитыми голами и 5 ассистами.

Напомним, что Малиновский попал в сборную 33-го тура Серии А по версии SofaScore. А WhoScored сравнил игру Малиновского с Лео Месси.