Украина 05 мая 2021, 20:38 Малиновский — лучший игрок Аталанты в апреле по версии фанатов клуба Украинец провел отличный месяц в клубе. Руслан Малиновский, Getty Images 05 мая 2021, 20:38 Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский стал лучшим футболистом месяца в клубе по версии фанатов клуба. В апреле на счету Малиновского пять матчей, в которых он отличился тремя забитыми голами и 5 ассистами. Напомним, что Малиновский попал в сборную 33-го тура Серии А по версии SofaScore. А WhoScored сравнил игру Малиновского с Лео Месси. Люди Руслан Малиновский Команды Аталанта Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте