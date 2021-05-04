Тесты

В день рождения украинского полузащитника мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Атакующий полузащитник Руслан Малиновский по-настоящему засиял новыми красками в текущем сезоне, неоднократно демонстрируя успешные выступления в составе итальянской Аталанты.

В нынешней кампании у украинского хавбека 7 голов и 10 результативных передач в 38-ми матчах за бергамский клуб. Многие болельщики небезосновательно называют Руслана лучшим игроком сборной Украины на данный момент, но сам футболист вряд ли намерен останавливаться на достигнутом.

В честь 28-го дня рождения Малиновского предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.