Италия

Наставник туринского Ювентуса прокомментировал успешный для его команды исход принципиальной дуэли.

Противостояние между туринским Ювентусом и миланским Интером в рамках Всеитальянского дерби образца 37-го тура текущего розыгрыш Серии А стало настоящим украшением субботнего футбольного вечера. Команды продемонстрировали нескрываемое желание одержать победу над принципиальным соперником, но конечное слово в битве с двумя удалениями осталось за хозяевами поля (3:2).

Ювентус — Интер 3:2 Видео голов и обзор матча

По завершению поединка, главный тренер "зебр" Андреа Пирло прокомментировал выступление своих подопечных в отчетной игре.

"Такая решительность в действиях по добывании необходимого результата, как сегодня, должна была быть у нас и в других матчах в этом сезоне. Если бы это было так, у нас не было бы сейчас нужды бороться за место в Лиге чемпионов. Мы допустили слишком много ошибок, которые казались поначалу пустяковыми, но затем переросли в серьезные проблемы.

Я много раз спрашивал себя о том, чего нам не хватает в нашей игре. Очевидно, что страсти в борьбе за результат. Нам пришлось вновь разжечь в себе этот огонь, чтобы не выпасть из борьбы. Парни сегодня доказали, что в больших играх для них не нужна дополнительная мотивация.

У этой команды большое будущее. Мы смогли привлечь много молодых игроков по ходу текущего сезона. Играть за Ювентус — большая ответственность, и далеко не все сходу могут с ней правиться. Нам нужно было время, но при этом пострадали результаты.

Мы потеряли слишком много очков, но при этом создали базу для дальнейшей работы с командой. Мне сложно расставить приоритеты при таком сопоставлении ценностей", — подытожил итальянский специалист.

В последнем туре национального первенства Ювентус сыграет в гостях у Болоньи.