32-летний итальянец продолжит защищать цвета "нерадзурри".
Данило Д`Амброзио, Getty Images
18 мая 2021, 09:54
Защитник миланского Интера Данило Д`Амброзио может продолжить защищать цвета "нерадзурри" в следующем сезоне. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, руководство миланского клуба довольно выступлениями 32-летнего итальянца и готово активировать опцию продления контракта еще на один год.
Текущее соглашение с футболистом рассчитано до лета 2021 года.
В нынешнем сезоне Д`Амброзио провел 23 поединка, в которых забил три мяча.
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