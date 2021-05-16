Украина

Наставник Сассуоло намерен забрать в Украину хавбека "неррадзури".

Главный тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби, вероятно, вскоре возглавит донецкий Шахтер.

По информации Blasting News, специалист просит руководство "горняков" подписать 25-летнего полузащитника Интера Стефано Сенси.

Отмечается, что миланский клуб не против продажи футболиста, который не является ключевым игроком первой команды, однако намерен выручить от продажи хавбека около 30 миллионов евро.

В случае успеха данный трансфер станет для Шахтера рекордным. На сегодняшний день список самых дорогих футболистов в истории донецкого клуба возглавляет бразилец Бернард, которого "горняки" приобрели летом 2013 года из Атлетико Минейро за 25 миллионов евро.