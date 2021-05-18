Италия

Компания Adidas представила новый комплект формы для "старой синьоры".

Туринский Ювентус на своем официальном сайте представил новую домашнюю форму на следующий сезон-2021/22.

На кадрах презентации в новой форме от технического спонсора Adidas присутствует нападающий Криштиану Роналду, который, по информации СМИ может покинуть "старую синьору" по окончании сезона.

Новая форма вдохновлена домашним стадионом Ювентуса. Она представлена в классических полосах и надписью "10 лет дома", которая напоминает о годовщине открытия стадиона Альянц.

Впервые в этой футболке игроки Ювентуса сыграют завтра, 19 мая в финале Кубка Италии против Аталанты. Также "старая синьора" выступит в ней в последнем матче сезона в Серии А против Болоньи — 23 мая.

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