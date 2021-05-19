Италия

Вашему вниманию трансляция финального матча Кубка Италии.

В рамках финального поединка Кубка Италии образца сезона-2020/21 Аталанта на стадионе Мапеи в регионе Реджо-нель-Эмилия сыграет против туринского Ювентуса.

На прошлой стадии турнира бергамаская команда, в которой выступают украинцы Руслан Малиновский и Виктор Коваленко, обыграла Наполи по сумме двух матчей со счетом 3:1, а "старая синьора" оказалась сильнее миланского Интера со счетом 2:1.

Следить за событиями поединка Аталанта — Ювентус вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 19 мая, в 22:00 по киевскому времени:

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