Италия

Украинский хавбек Аталанты поразил ворота Ювентуса.

В настоящее время проходит финальный поединок Кубка Италии, в котором Аталанта встречается с туринским Ювентусом.

В этом противостоянии результативным ударом отметился украинский полузащитник Руслан Малиновский, который сравнял счет в матче. Это первый забитый мяч в финале турнира от украинца с 2003 года.

До этого в финале Кубка Италии смог отметиться бывший нападающий Милана Андрей Шевченко, который в настоящее время готовит сборную Украины к предстоящему Евро-2020. Тогда Шевченко поразил ворота Ромы.

Малиновский продлил серию результативных действий до 11 поединков. За это время украинец забил семь голов и отдал девять ассистов.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Аталанта — Ювентус.