Украинец выдал блестящий сезон.
Руслан Малиновский, getty images
24 мая 2021, 11:38
Статистический портал Opta опубликовал свою версию лучших игроков ушедшего сезона Серии А. Среди 11 лучших есть и украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский.
Полностью сборная выглядит следующим образом:
Джанлуиджи Доннарумма (Милан) — Хуан Куадрадо (Ювентус), Стефан Де Врей (Интер), Алессандро Бастони (Интер), Тео Эрнандес (Милан) — Петр Зьелински (Наполи), Родриго Де Пауль (Удинезе), Руслан Малиновский (Аталанта) — Луис Муриэль (Аталанта), Ромелу Лукаку (Интер), Криштиану Роналду (Ювентус)
Отметим, что Малиновский по итогам сезона с 11-ю голевыми передачами стал лучшим ассистентом Серии А.