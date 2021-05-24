Статистический портал Opta опубликовал свою версию лучших игроков ушедшего сезона Серии А. Среди 11 лучших есть и украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский.

Полностью сборная выглядит следующим образом:

Джанлуиджи Доннарумма (Милан) — Хуан Куадрадо (Ювентус), Стефан Де Врей (Интер), Алессандро Бастони (Интер), Тео Эрнандес (Милан) — Петр Зьелински (Наполи), Родриго Де Пауль (Удинезе), Руслан Малиновский (Аталанта) — Луис Муриэль (Аталанта), Ромелу Лукаку (Интер), Криштиану Роналду (Ювентус)

Отметим, что Малиновский по итогам сезона с 11-ю голевыми передачами стал лучшим ассистентом Серии А.