Италия

Украинец продолжает феерить в Италии.

Атакующий полузащитник Аталанты Руслан Малиновский получил наивысшую оценку в составе "бергамасков" за финальный матч Кубка Италии против Ювентуса.



Издание Тuttoatalanta оценило игру украинца в 7 баллов. Еще трое футболистов Аталанты набрали по 6.5.



"Он продолжает творить волшебство ударом своей левой ноги, обыграв Буффона. После гола фанаты начали танцевать сарабанду на трибунах, едва не выбежав на поле", – такими словами описало игру Малиновского итальянское издание.

Вашему вниманию видео голов и обзор финала Кубка Италии между Аталантой и Ювентусом (1:2).