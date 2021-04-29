Португалия

Наставник "драконов" наказан за свои высказывание.

Главный тренер Порту Сержиу Консейсау не сможет присутствовать на ближайших матчах своей команды.

Как сообщает A.Bola со ссылкой на дисциплинарный совет Португальской федерации футбола, специалист дисквалифицирован на 21 день за оскорбления арбитра.

Сообщается, что после матча наставник "драконов" сказал судье следующую фразу: "Ты слабый и плохой человек, ты украл у нас два чемпионства. Ты вор".

Помимо дисквалификации Консейсау придется заплатить 10,2 тыс. евро в качестве штрафа.

На сегодняшний день Порту с 67-ю очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Португалии и отстает от лидирующего Спортинга на 6 баллов.

Напомним, что недавно наставник Челси Томас Тухель оскорбил Консейсау после финального свистка.