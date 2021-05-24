Италия

Итальянский форвард продолжит свои выступления в Серии А.

Сассуоло на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Франческо Капуто.

Новое соглашение с 33-летним итальянцем рассчитано до лета 2023 года. По данным СМИ, в новый контракт также включена опция продления соглашения еще на один сезон.

В нынешнем сезоне Капуто провел 25 поединков, в которых забил 11 голов и отдал 7 ассистов. Он стал вторым лучшим бомбардиром команды по итогам текущей кампании.

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