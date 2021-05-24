Италия

Опытный аргентинец покинул итальянский клуб.

Болонья на своем официальном сайте объявила об уходе опытного нападающего Родриго Паласио.

Стороны приняли решение не продлевать соглашение, которое подошло к концу с завершением текущей кампании.

В прошедшем сезоне Паласио провел 36 поединков, в которых забил пять голов и отдал шесть ассистов.

Tutti i gol di 👑 𝗥𝗼𝗱𝗿𝗶𝗴𝗼 👑 con la nostra maglia #ForzaBFC #WeAreOne pic.twitter.com/Qf6uZmsuXX — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) May 24, 2021

Напомним, Родриго стал самым возрастным игроком в истории Серии А, который смог оформить хет-трик. На этот момент ему было 39 лет и 86 дней.