Опытный аргентинец покинул итальянский клуб.
Родриго Паласио, Getty Images
24 мая 2021, 22:23
Болонья на своем официальном сайте объявила об уходе опытного нападающего Родриго Паласио.
Стороны приняли решение не продлевать соглашение, которое подошло к концу с завершением текущей кампании.
В прошедшем сезоне Паласио провел 36 поединков, в которых забил пять голов и отдал шесть ассистов.
Напомним, Родриго стал самым возрастным игроком в истории Серии А, который смог оформить хет-трик. На этот момент ему было 39 лет и 86 дней.