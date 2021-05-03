Италия

Ветеран итальянского чемпионата доказывает, что возраст — не помеха.

Болонья сыграла результативную ничью с Фиорентиной (3:3) в матче 34-го тура Серии А.

Все три гола хозяев забил форвард Родриго Паласио. Таким образом, нападающий оформил хет-трик в возрасте 39-ти лет и 86-ти дней.

По информации источника, аргентинец стал самым возрастным автором хет-трика в истории Серии А.

Паласио побил рекорд Сильвио Пиолы, который в 1950 году забил три мяча в возрасте 37 лет и 51 дня.

Ранее форвард Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани побил возрастной рекорд Месси и Левандовского в еврокубках.