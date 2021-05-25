Бельгиец может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Эден Азар, getty images
25 мая 2021, 19:28
Рома заинтересована в том, чтобы подписать Эдена Азара на правах арендного соглашения в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб надеется, что союз Жозе Моуриньо и бельгийца будет плодотворным.
В нынешнем сезоне Азар часто бывал в лазарете, из-за чего провел всего лишь 21 матч во всех турнирах, забив четыре гола и отдал один ассист.
Напомним, что сам бельгийский футболист хочет покинуть Реал и вернуться в Челси.