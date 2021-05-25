Италия

Бельгиец может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Рома заинтересована в том, чтобы подписать Эдена Азара на правах арендного соглашения в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб надеется, что союз Жозе Моуриньо и бельгийца будет плодотворным.

В нынешнем сезоне Азар часто бывал в лазарете, из-за чего провел всего лишь 21 матч во всех турнирах, забив четыре гола и отдал один ассист.

Напомним, что сам бельгийский футболист хочет покинуть Реал и вернуться в Челси.