Итальянский специалист станет новым наставником "нерадзурри".
Симоне Индзаги, Getty Images
27 мая 2021, 19:59
Главный тренер Лацио Симоне Индзаги в летнее межсезонье станет новым наставником миланского Интера, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.
По информации источника, 45-летний итальянец в последний момент отказался от нового соглашения с "орлами", с которыми уже был согласован контракт до 2024 года.
Ситуацию кардинально изменила отставка главного тренера Интера Антонио Конте, у которого возникли разногласия с руководством "нерадзурри" по поводу будущего команды.
Таким образом, Индзаги, который привел Лацио к победе в Кубке Италии и дважды выиграл Суперкубок страны, в ближайшее время станет новым коучем чемпионов Серии А.
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