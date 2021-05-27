Италия

Итальянский специалист станет новым наставником "нерадзурри".

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги в летнее межсезонье станет новым наставником миланского Интера, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, 45-летний итальянец в последний момент отказался от нового соглашения с "орлами", с которыми уже был согласован контракт до 2024 года.

Ситуацию кардинально изменила отставка главного тренера Интера Антонио Конте, у которого возникли разногласия с руководством "нерадзурри" по поводу будущего команды.

Таким образом, Индзаги, который привел Лацио к победе в Кубке Италии и дважды выиграл Суперкубок страны, в ближайшее время станет новым коучем чемпионов Серии А.

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