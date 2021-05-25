Италия

Португальский форвард "старой синьоры" подвел итоги минувшего сезона.

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду в своем Instagram неоднозначно подвел итоги минувшего сезона, по итогам которого "старая синьора" заняла лишь четвертое место в Серии А.

"Жизнь и карьера любого топ-игрока состоит из взлетов и падений. Год за годом мы сталкиваемся с фантастическими командами с выдающимися игроками и амбициозными целями, поэтому мы всегда должны делать все возможное, чтобы оставаться на высоком уровне.

В этом году мы не смогли выиграть Серию А, но мы поздравляем Интер с заслуженным титулом. Однако я должен ценить все, чего мы достигли в этом сезоне в Ювентусе, как в коллективном, так и в индивидуальном плане. Суперкубок Италии, Кубок Италии и трофей лучшего бомбардира Серии А наполняют меня радостью, в основном из-за того, что в этой стране добиться этого не так просто.

Благодаря этим достижениям я достиг цели, которую ставил перед собой с первого дня приезда в Италию: выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок, а также стать лучшим игроком и лучшим бомбардиром этой великой футбольной страны, наполненной потрясающими игроками, великими клубами и собственной футбольной культурой.

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Я уже сказал, что не гонюсь за рекордами — это они гонятся за мной. Для тех, кто не понимает, что я имею в виду, все очень просто: футбол — коллективная игра, но именно через индивидуальное преодоление мы помогаем нашим командам достигать своих целей. Всегда хочется большего на поле, при этом работая все больше вне его, чтобы в конечном итоге рекорды и командные трофеи становились неизбежными, причем одни были естественным следствием других.

Я очень горжусь этими фактами: чемпион Англии, Испании и Италии; обладатель кубков Англии, Испании и Италии; обладатель Суперкубка Англии, Испании и Италии; лучший игрок Англии, Испании и Италии; лучший бомбардир Англии, Испании и Италии; более 100 голов за клуб в Англии, Испании и Италии. Ничто не может сравниться с чувством осознания того, что я оставил свой след в странах, где я играл, и что я доставляю радость фанатам клубов, которые я представлял. Это то, ради чего я работаю, это то, что меня волнует, и это то, к чему я всегда буду стремиться до последнего дня. Спасибо всем, кто принял участие в этом путешествии! Мы вместе!", — написал Роналду в своем Instagram.

В минувшем сезоне Роналду провел 44 поединка, в которых забил 36 голов и отдал 4 ассиста. Он был признан лучшим игроком сезона в Ювентусе по версии болельщиков. Действующий контракт португальца со "старой синьорой" рассчитан до лета 2022 года.